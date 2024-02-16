Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект по Украине

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила уйти на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован. Об этом сообщил представитель Белого дома Эндрю Бейтс в сети Х (Твиттер).

Он отметил, что Белый дом возмущен тем, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв в Палате представителей «без рассмотрения принятого Сенатом пакета помощи Украине».

Бейтс добавил, что Джонсон объявил каникулы «вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности».

«Каждый день, когда спикер Джонсон влечет за собой ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает... И вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя Палату представителей на досрочные каникулы…он продолжает укреплять кровавые военные усилия рф и Ирана режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам», – заявил Бейтс.

Ранее сообщалось, что лидеры Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США отказываются организовать голосование по помощи Украине, что побуждает законодателей обеих партий к новым усилиям в поисках альтернативного плана Б для поддержки Киева.

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

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