Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору председателя НАПК провела собеседование на добропорядочность с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко

Комиссия спрашивала об обстоятельствах визирования Подорожком проекта решения о запрете УПЦ МП в Запорожской области.

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

  1. В мире
  2. / В Украине

Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект по Украине

08:35, 16 февраля 2024
Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.
Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект по Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила уйти на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован. Об этом сообщил представитель Белого дома Эндрю Бейтс в сети Х (Твиттер).

Он отметил, что Белый дом возмущен тем, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв в Палате представителей «без рассмотрения принятого Сенатом пакета помощи Украине».

Бейтс добавил, что Джонсон объявил каникулы «вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности».

«Каждый день, когда спикер Джонсон влечет за собой ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает... И вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя Палату представителей на досрочные каникулы…он продолжает укреплять кровавые военные усилия рф и Ирана режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам», – заявил Бейтс.

Ранее сообщалось, что лидеры Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США отказываются организовать голосование по помощи Украине, что побуждает законодателей обеих партий к новым усилиям в поисках альтернативного плана Б для поддержки Киева.

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду