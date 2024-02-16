На Житомирщине мужчина похитил с кладбища инструменты, чтобы ограбить магазин

В Олевске полицейские задержали подозреваемого в разбое и кражах.

Источник фото: полиция Житомирской области

В городе Олевск Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в разбое и кражах. По данным полиции, 43-летний подозреваемый совершил ряд преступлений, включая кражу инструментов с кладбища для совершения ограбления магазина. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Полицейские выяснили, что в январе мужчина украл металлические ломы, топор и кувалду из подсобного помещения на кладбище. Он использовал эти инструменты, чтобы разбить стеклянную витрину магазина, откуда украл энергетические напитки.

Кроме того, подозреваемый был причастен к нападению на магазин, где, угрожая ножом, он совершил разбойное нападение на продавщицу, воруя бутылку водки и сигареты.

Ранее полиция уже обнаруживала у мужчины кастет, который был изъят во время предварительного вмешательства правоохранителей.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 187 (Разбой) и ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Коростенская окружная прокуратура. Если вину обнаружено в содеянном, мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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