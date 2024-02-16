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Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

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  1. В Україні

На Житомирщині чоловік викрав з кладовища інструменти, аби пограбувати крамницю

12:30, 16 лютого 2024
В Олевську поліцейські затримали підозрюваного у розбої та крадіжках.
На Житомирщині чоловік викрав з кладовища інструменти, аби пограбувати крамницю
Джерело фото: поліція Житомирської області
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У місті Олевськ Житомирської області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у розбої та крадіжках. За даними поліції, 43-річний підозрюваний вчинив ряд злочинів, включаючи крадіжку інструментів з кладовища для здійснення пограбування магазину. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Поліцейські з'ясували, що у січні чоловік вкрав металеві ломи, сокиру та кувалду з підсобного приміщення на кладовищі. Він використав ці інструменти, щоб розбити скляну вітрину магазину, звідки вкрав енергетичні напої.

Крім того, підозрюваний був причетний до нападу на магазин, де, погрожуючи ножем, він вчинив розбійний напад на продавчиню, крадучи пляшку горілки та цигарки.

Раніше поліція вже виявляла в чоловіка кастет, який був вилучений під час попереднього втручання правоохоронців.

Підозрюваному пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Коростенська окружна прокуратура. Якщо вину виявлено в скоєному, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Джерело фото: поліція Житомирської області

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