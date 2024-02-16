У Сумах патрульний допоміг прийняти пологи у жінки

На світ з’явилася здорова дівчинка, а нетипове завдання точно запам’ятається на все життя патрульному.

Джерело фото: Патрульна поліція Сумської області

У Сумах поліцейський допоміг прийняти пологи у 33-річної жінки. Вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися за допомогою до поліції.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький

«Супровід породілля вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке», – написав він.

Білошицький зазначив, що коли лікарі звернулися на лінію 102, патрульний без вагань став асистентом та допоміг вмовити перелякану жінку допомогти їй.

На світ з’явилася здорова дівчинка, а нетипове завдання точно запам’ятається на все життя патрульному.

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