Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

  1. В Україні

Вдарив товариша ножем в груди: на Тернопільщині чоловіки посварилися через родичів-військових

08:17, 16 лютого 2024
На Тернопільщині конфлікт «за чаркою» через родинні зв'язки переріс у бійку.
Вдарив товариша ножем в груди: на Тернопільщині чоловіки посварилися через родичів-військових
Джерело фото: tp.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Дедеркальської територіальної громади чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітки. Його травмував його товариш під час суперечки, яка виникла під час спільного розпиття спиртних напоїв в будинку підозрюваного. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Обидва чоловіки мають родичів, які служать в Збройних Силах України, і саме ця обставина стала причиною конфлікту між ними. Під час суперечки господар помешкання схопив ніж та застосував його проти свого 26-річного співрозмовника, нанісши йому поранення.

Внаслідок події зловмисника, 37-річного чоловіка, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він визнав свою провину у скоєному. Вирішується питання про оголошення йому підозри за замахом на кримінальне правопорушення та умисне вбивство. Триває досудове розслідування. Потерпілого доставили до лікарні, де йому було надано медичну допомогу, та його життю не загрожує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду