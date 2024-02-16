Вдарив товариша ножем в груди: на Тернопільщині чоловіки посварилися через родичів-військових

На Тернопільщині конфлікт «за чаркою» через родинні зв'язки переріс у бійку.

Джерело фото: tp.npu.gov.ua

У селі Дедеркальської територіальної громади чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітки. Його травмував його товариш під час суперечки, яка виникла під час спільного розпиття спиртних напоїв в будинку підозрюваного. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Обидва чоловіки мають родичів, які служать в Збройних Силах України, і саме ця обставина стала причиною конфлікту між ними. Під час суперечки господар помешкання схопив ніж та застосував його проти свого 26-річного співрозмовника, нанісши йому поранення.

Внаслідок події зловмисника, 37-річного чоловіка, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він визнав свою провину у скоєному. Вирішується питання про оголошення йому підозри за замахом на кримінальне правопорушення та умисне вбивство. Триває досудове розслідування. Потерпілого доставили до лікарні, де йому було надано медичну допомогу, та його життю не загрожує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.