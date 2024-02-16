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Комиссия по отбору председателя НАПК провела собеседование на добропорядочность с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко

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  1. В Украине

Ударил товарища ножом в грудь: на Тернопольщине мужчины поссорились из-за родственников-военных

08:17, 16 февраля 2024
На Тернопольщине конфликт «за рюмкой» из-за родственных связей перерос в драку.
Ударил товарища ножом в грудь: на Тернопольщине мужчины поссорились из-за родственников-военных
Источник фото: tp.npu.gov.ua
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В селе Дедеркальской территориальной общины мужчина был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки. Его травмировал его товарищ во время спора, который возник во время совместного распития спиртных напитков в доме подозреваемого. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Оба мужчины имеют родственников, которые служат в Вооруженных Силах Украины, и именно это обстоятельство стало причиной конфликта между ними. Во время спора хозяин квартиры схватил нож и применил его против своего 26-летнего собеседника, нанеся ему ранения.

В результате происшествия злоумышленника, 37-летнего мужчину, задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он признал свою вину в содеянном. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по покушению на уголовное преступление и умышленное убийство. Продолжается досудебное расследование. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, и его жизни не угрожает.

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