Где искать информацию об имеющихся автомобилях для сдачи практических экзаменов в МВД

Как проверить список транспортных средств для сдачи практических экзаменов.

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Одной из популярных услуг сервисных центров МВД является выдача удостоверений водителя впервые. Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, всего за полтора месяца этого года было проведено более 77 тысяч практических экзаменов.

Для проверки практических навыков вождения можно выбрать транспортное средство сервисного центра МВД или арендовать в автошколе. Поэтому для удобства на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД опубликована полная информация обо всех имеющихся автомобилях для сдачи практических экзаменов. Будущие водители могут в свободном доступе ознакомиться с этим перечнем, в котором указана информация о марке автомобиля, годе выпуска и типе коробки передач и в каком сервисном центре МВД он находится.

Информацию об имеющихся транспортных средствах можно найти в разделе «Услуги» –удостоверение водителя.

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