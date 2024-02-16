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Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

На 24 должности дисциплинарных инспекторов ВСП претендуют 389 кандидатов

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов, а на должность руководителя – 15.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Дела по гражданской дееспособности и об установлении юридических фактов лидируют среди категорий, в которых было больше всего отмен Кассационным гражданским судом в 2023 году

75% отмен было по делам об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица, и 75% - по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

  1. В Украине

Где искать информацию об имеющихся автомобилях для сдачи практических экзаменов в МВД

14:05, 16 февраля 2024
Как проверить список транспортных средств для сдачи практических экзаменов.
Где искать информацию об имеющихся автомобилях для сдачи практических экзаменов в МВД
Источник фото: Jenny Ueberberg / Unsplash
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Одной из популярных услуг сервисных центров МВД является выдача удостоверений водителя впервые. Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, всего за полтора месяца этого года было проведено более 77 тысяч практических экзаменов.

Для проверки практических навыков вождения можно выбрать транспортное средство сервисного центра МВД или арендовать в автошколе. Поэтому для удобства на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД опубликована полная информация обо всех имеющихся автомобилях для сдачи практических экзаменов. Будущие водители могут в свободном доступе ознакомиться с этим перечнем, в котором указана информация о марке автомобиля, годе выпуска и типе коробки передач и в каком сервисном центре МВД он находится.

Информацию об имеющихся транспортных средствах можно найти в разделе «Услуги» –удостоверение водителя.

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