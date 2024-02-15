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Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В мире

Трамп предложил «мирный план» завершения войны в Украине

21:33, 15 февраля 2024
«Мирный план» Трампа предусматривает давление на Украину и россию, чтобы враждующие стороны сели за стол переговоров.
Трамп предложил «мирный план» завершения войны в Украине
Источник фото: GETTY IMAGES
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Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внедрения новых стратегий, в отношении некоторых членов НАТО и подталкивания Украины к переговорам с россией о прекращении войны, в случае его возвращения к президентской должности в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

В "Мирном плане" Трампа предполагается давление на Украину и россию, побуждая их к активным переговорам. Среди возможных мер на второй срок власти обсуждается идея двухуровневого альянса НАТО, где статья 5, предусматривающая совместную защиту членов, будет применяться только к странам, которые выполняют определенные оборонные расходы.

Также, советники Трампа обсуждали возможность организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором россии владимиром путиным в начале возможного второго срока президента США.

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