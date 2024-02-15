Трамп предложил «мирный план» завершения войны в Украине

«Мирный план» Трампа предусматривает давление на Украину и россию, чтобы враждующие стороны сели за стол переговоров.

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Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внедрения новых стратегий, в отношении некоторых членов НАТО и подталкивания Украины к переговорам с россией о прекращении войны, в случае его возвращения к президентской должности в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

В "Мирном плане" Трампа предполагается давление на Украину и россию, побуждая их к активным переговорам. Среди возможных мер на второй срок власти обсуждается идея двухуровневого альянса НАТО, где статья 5, предусматривающая совместную защиту членов, будет применяться только к странам, которые выполняют определенные оборонные расходы.

Также, советники Трампа обсуждали возможность организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором россии владимиром путиным в начале возможного второго срока президента США.

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