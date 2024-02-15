В налоговой ответили, кому нужно подать декларацию в случае продажи авто

Нужно ли подавать декларацию о доходах в случае продажи в течение года одного автомобиля.

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В Главном управлении ГНС в Запорожской области напомнили гражданам, что в случае продажи ими другим физическим лицам в течение отчетного (налогового) года двух или более объектов движимого имущества: легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда, доход, полученный плательщиком, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

В то же время, в случае продажи в течение года одного из объектов движимого имущества, доход, полученный продавцом от такой операции, не облагается налогом.

Кроме того, доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, являются также объектом налогообложения военным сбором по ставке 1,5%.

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