Швейцария расследует нарушение санкций против россии

Генпрокуратура Швейцарии взялась за расследование несоблюдения санкций против россии.

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Правоохранители Швейцарии начали расследование возможных нарушений санкций против россии, которые были введены в связи с вторжением в Украину. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Швейцарии, сообщает Reuters.

Офис Генеральной прокуратуры начал диалог с должностными лицами Государственного секретариата по экономическим вопросам, курирующими санкции, а также с национальным управлением по борьбе с отмыванием денег, прежде чем принять какие-либо решения. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся различные разъяснения, отказавшись при этом уточнять количество рассматриваемых дел, а также подчеркнули, что никаких официальных расследований пока не начато.

В настоящее время Швейцария включила в свой санкционный список 1422 физических лица и 291 организацию, заблокировав финансовые активы на общую сумму примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,7 миллиарда долларов).

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