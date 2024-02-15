Безопасен ли Telegram для Украины, – рассказал представитель мессенджера

В ответ на обвинения ГУР, представитель Telegram заявил, что приложение "есть и всегда было безопасным для пользователей во всем мире".

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Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов выразил беспокойство относительно потенциальных угроз, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно с точки зрения информационной безопасности в Украине. По словам Юсова, проблема заключается в самой платформе, а не в отдельных пользователях или медиа, которые работают в этом мессенджере.

В ответ на это представитель Telegram Реми Вонг в письме к LIGA.net отметил, что мессенджер всегда был безопасным для украинцев и пользователей по всему миру. Вонг отметил, что Telegram был создан с целью защиты пользователей от российской слежки, а его основателя выслали из России еще до того, как Telegram вышел на международный рынок для защиты данных украинцев во время событий Евромайдана.

"Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев (во время Евромайдана. - Ред.). Telegram есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире", - говорится в сообщении.

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