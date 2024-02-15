Чи безпечний Telegram для України, – розповів представник месенджера

У відповідь на звинувачення ГУР, представник Telegram заявив, що додаток «є і завжди був безпечним для користувачів у всьому світі».

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Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов висловив занепокоєння щодо потенційних загроз, пов'язаних з використанням месенджера Telegram, особливо з точки зору інформаційної безпеки в Україні. За словами Юсова, проблема полягає в самій платформі, а не в окремих користувачах чи медіа, які працюють в цьому месенджері.

У відповідь на це представник Telegram Ремі Вонг у листі до LIGA.net зазначив, що месенджер завжди був безпечним для українців та користувачів по всьому світу. Вонг зауважив, що Telegram був створений з метою захисту користувачів від російського стеження, а його засновника вислали з росії ще до того, як Telegram вийшов на міжнародний ринок для захисту даних українців під час подій Євромайдану.

«Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (Під час Євромайдану. – Ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі», – йдеться у повідомленні.

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