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Гражданам ответили, когда не подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах

21:26, 15 февраля 2024
Налоговым кодексом предусмотрены случаи, согласно которым плательщики освобождены от представления налоговой декларации об имущественном положении и доходах.
Гражданам ответили, когда не подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах
Источник фото: Christin Hume / Unsplash
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Как напомнили в Государственной налоговой службе Украины, продолжается кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Налоговым кодексом предусмотрены случаи, согласно которым плательщики освобождены от представления налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Так, налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал:

  • доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно Кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;
  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, был уплачен налог в соответствии с Кодексом;
  • доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с Кодексом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог.

Кроме того, плательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации в следующих случаях:

а) независимо от вида и суммы полученных доходов плательщиками налога, которые:

  • являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;
  • находятся под арестом или являются задержанными или осужденными к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;
  • находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;
  • находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года.

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