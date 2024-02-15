Учебно-тренировочный центр для украинских военных появится в Польше

НАТО в Быдгоще создаст учебный центр «Украина – НАТО» для украинских военных.

Источник фото: Efrem Lukatsky

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание аналитического учебно-тренировочного центра "Украина - НАТО" в городе Быдгощ, Польша. По словам Столтенберга, этот центр позволит украинским военным поделиться опытом, приобретенным во время полномасштабных войн, и обеспечит возможность совместного обучения и тренировок с представителями НАТО. Об этом он заявил на брифинге 15 февраля.

Столтенберг подчеркнул, что создание этого центра будет дополнительным шагом для Украины в приближении к полноправному членству в НАТО. Он подчеркнул, что сейчас эксперты НАТО работают над разработкой всех деталей, а окончательное решение о начале работы центра будет принято позже в этом году.

"То, что мы приняли сейчас, - политическое решение. Затем мы должны реализовать его в течение следующих месяцев. Сегодняшнее решение - это начало процесса", - рассказал Столтенберг.

Генсек также отметил, что сегодняшнее решение является лишь началом процесса, который потребует дальнейших действий и реализации в последующие месяцы.

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