Навчально-тренувальний центр для українських військових з’явиться у Польщі

НАТО у Бидгощі створить навчальний центр «Україна — НАТО» для українських військових.

Джерело фото: Efrem Lukatsky

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення аналітичного навчально-тренувального центру «Україна — НАТО» у місті Бидгощ, Польща. За словами Столтенберга, цей центр дозволить українським військовим поділитися досвідом, набутим під час повномасштабних війн, та забезпечить можливість спільного навчання і тренувань з представниками НАТО. Про це він заявив на брифінгу 15 лютого.

Столтенберг наголосив, що створення цього центру буде додатковим кроком для України у наближенні до повноправного членства в НАТО. Він підкреслив, що наразі експерти НАТО працюють над розробкою всіх деталей, а остаточне рішення про початок роботи центру буде прийняте пізніше цього року.

«Те, що ми ухвалили зараз, — політичне рішення. Потім ми повинні реалізувати його впродовж наступних місяців. Сьогоднішнє рішення — це початок процесу», — розповів Столтенберг.

Генсек також зазначив, що сьогоднішнє рішення є лише початком процесу, який потребуватиме подальших дій і реалізації у наступних місяцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.