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  1. У світі

Навчально-тренувальний центр для українських військових з’явиться у Польщі

20:27, 15 лютого 2024
НАТО у Бидгощі створить навчальний центр «Україна — НАТО» для українських військових.
Навчально-тренувальний центр для українських військових з’явиться у Польщі
Джерело фото: Efrem Lukatsky
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення аналітичного навчально-тренувального центру «Україна — НАТО» у місті Бидгощ, Польща. За словами Столтенберга, цей центр дозволить українським військовим поділитися досвідом, набутим під час повномасштабних війн, та забезпечить можливість спільного навчання і тренувань з представниками НАТО. Про це він заявив на брифінгу 15 лютого.

Столтенберг наголосив, що створення цього центру буде додатковим кроком для України у наближенні до повноправного членства в НАТО. Він підкреслив, що наразі експерти НАТО працюють над розробкою всіх деталей, а остаточне рішення про початок роботи центру буде прийняте пізніше цього року.

«Те, що ми ухвалили зараз, — політичне рішення. Потім ми повинні реалізувати його впродовж наступних місяців. Сьогоднішнє рішення — це початок процесу», — розповів Столтенберг.

Генсек також зазначив, що сьогоднішнє рішення є лише початком процесу, який потребуватиме подальших дій і реалізації у наступних місяцях.

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