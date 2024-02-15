Швейцарія розслідує порушення санкцій проти росії

Генпрокуратура Швейцарії взялася за розслідування недотримання санкцій проти росії.

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Правоохоронці Швейцарії розпочали розслідування можливих порушень санкцій проти росії, які були введені у зв'язку з вторгненням в Україну. Про це повідомила Генеральна прокуратура Швейцарії, повідомляє Reuters.

Офіс Генеральної прокуратури розпочав діалог з посадовими особами Державного секретаріату з економічних питань, що курують санкції, а також з національним управлінням з боротьби з відмиванням грошей, перш ніж ухвалити будь-які рішення. У відомстві зазначили, що наразі проводяться різні роз'яснення, відмовившись при цьому уточнювати кількість справ, що розглядаються, а також підкреслили, що жодних офіційних розслідувань поки не розпочато.

Наразі Швейцарія включила до свого списку санкцій 1422 фізичні особи і 291 організацію, заблокувавши фінансові активи на загальну суму приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,7 мільярда доларів).

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