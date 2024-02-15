Трамп запропонував «мирний план» завершення війни в Україні

«Мирний план» Трампа передбачає тиск на Україну та росію, аби ворогуючі сторони сіли за стіл переговорів.

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Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість впровадження нових стратегій, щодо деяких членів НАТО та підштовхування України до переговорів з росією про припинення війни, у разі його повернення до президентської посади наступного року, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

У "Мирному плані" Трампа передбачається тиск на Україну та росію, спонукуючи їх до активних переговорів. Серед можливих заходів на другий термін влади обговорюється ідея дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5, що передбачає спільний захист членів, застосовуватиметься тільки до країн, які виконують певні оборонні витрати.

Також, радники Трампа обговорювали можливість організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором росії володимиром путіним на початку можливого другого терміну президента США.

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