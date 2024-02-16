Де шукати інформацію про наявні автомобілі для складання практичних іспитів в МВС

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Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Справи щодо цивільної дієздатності та про встановлення юридичних фактів лідирують серед категорій, в яких було найбільше скасувань Касаційним цивільним судом у 2023 році

75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

  1. В Україні

Де шукати інформацію про наявні автомобілі для складання практичних іспитів в МВС

14:05, 16 лютого 2024
Як перевірити перелік транспортних засобів для складання практичних іспитів.
Де шукати інформацію про наявні автомобілі для складання практичних іспитів в МВС
Джерело фото: Jenny Ueberberg / Unsplash
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Однією з популярних послуг сервісних центрів МВС є видача посвідчень водія вперше. Як розповіли у Головному сервісному центрі МВС, лише за півтора місяця цього року було проведено понад 77 тисяч практичних іспитів.

Для перевірки практичних навиків водіння можливо обрати транспортний засіб сервісного центру МВС або орендувати в автошколі. Тому для зручності на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС опубліковано повну інформацію про всі наявні автомобілі для складання практичних іспитів. Майбутні кермувальники можуть у вільному доступі ознайомитись із цим переліком, в якому зазначено інформацію про марку автомобіля, рік випуску та тип коробки передач та в якому сервісному центрі МВС він знаходиться. 

Інформацію про наявні транспортні засоби можна знайти в розділі «Послуги» – посвідчення водія. 

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