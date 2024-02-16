Де шукати інформацію про наявні автомобілі для складання практичних іспитів в МВС

Як перевірити перелік транспортних засобів для складання практичних іспитів.

Джерело фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Однією з популярних послуг сервісних центрів МВС є видача посвідчень водія вперше. Як розповіли у Головному сервісному центрі МВС, лише за півтора місяця цього року було проведено понад 77 тисяч практичних іспитів.

Для перевірки практичних навиків водіння можливо обрати транспортний засіб сервісного центру МВС або орендувати в автошколі. Тому для зручності на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС опубліковано повну інформацію про всі наявні автомобілі для складання практичних іспитів. Майбутні кермувальники можуть у вільному доступі ознайомитись із цим переліком, в якому зазначено інформацію про марку автомобіля, рік випуску та тип коробки передач та в якому сервісному центрі МВС він знаходиться.

Інформацію про наявні транспортні засоби можна знайти в розділі «Послуги» – посвідчення водія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.