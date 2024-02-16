В Сумах патрульный помог принять роды у женщины

На свет появилась здоровая девочка, а нетипичная задача точно запомнится на всю жизнь патрульному.

Источник фото: Патрульная полиция Сумской области

В Сумах полицейский помог принять роды у 33-летней женщины. Она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью к полиции.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Сопровождение роженицы уже стало привычным делом. А вот принимать роды, как в этот раз в Сумах, это что-то новенькое», – написал он.

Белошицкий отметил, что когда врачи обратились на линию 102, патрульный без колебаний стал ассистентом и помог уговорить испуганную женщину помочь ей.

На свет появилась здоровая девочка, а нетипичная задача точно запомнится на всю жизнь патрульному.

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