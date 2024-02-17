Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наркозависимый вызвал полицию и демонстративно разбил автомобиль Tesla: что решил суд

Суд взыскал с гражданина деньги за разбитый автомобиль, но гражданин безработный и имеет еще и психическое расстройство.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

  1. В мире
  2. / Суд инфо

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа более чем на 350 млн долларов по делу о мошенничестве

08:35, 17 февраля 2024
Также суд запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа более чем на 350 млн долларов по делу о мошенничестве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 миллионов долларов. Бывший президент США признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, получая тем более выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых мошенничество, подделку документов, составление ложных финансовых отчетов.

Кроме штрафа, суд запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата, включая собственную, и в течение двух лет – его сыновьям (один из них, Эрик Трамп, ныне является исполнительным директором Trump Organization).

Также Энгорон обязал продлить на три года срок полномочий независимого смотрителя в Trump Organization, который должен следить за соблюдением компанией закона Нью-Йорка.

Как отмечает издание, с учетом процентов фактическая сумма штрафа, которую должен уплатить экс-президент США, превысит 400 миллионов долларов. Скорее всего он обжалует решение суда в течение 30 дней, отведенных законом.

О расследовании бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ей, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.

Ранее мы писали, что суд отказался прекратить дело против Трампа по поводу финансовых махинаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду