Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа более чем на 350 млн долларов по делу о мошенничестве

Также суд запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 миллионов долларов. Бывший президент США признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, получая тем более выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых мошенничество, подделку документов, составление ложных финансовых отчетов.

Кроме штрафа, суд запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата, включая собственную, и в течение двух лет – его сыновьям (один из них, Эрик Трамп, ныне является исполнительным директором Trump Organization).

Также Энгорон обязал продлить на три года срок полномочий независимого смотрителя в Trump Organization, который должен следить за соблюдением компанией закона Нью-Йорка.

Как отмечает издание, с учетом процентов фактическая сумма штрафа, которую должен уплатить экс-президент США, превысит 400 миллионов долларов. Скорее всего он обжалует решение суда в течение 30 дней, отведенных законом.

О расследовании бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ей, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.

Ранее мы писали, что суд отказался прекратить дело против Трампа по поводу финансовых махинаций.

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