Суд відмовився припинити справу проти Трампа щодо фінансових махінацій

Судовий процес над Трампом у справі щодо фінансових махінацій розпочнеться 25 березня.

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Суддя Кримінального суду Манхеттена в Нью-Йорку Хуан Мерчан відхилив прохання колишнього президента США Дональда Трампа щодо припинення судового розгляду справи за обвинуваченнями у фінансових махінаціях, пов'язаних з виплатами порноактрисі Стормі Деніелс. Про це повідомляє ВВС.

Суддя оголосив, що перший в історії кримінальний процес над колишнім президентом розпочнеться 25 березня, тоді планується початок відбору журі присяжних.

Адвокати Трампа виступали за припинення справи або її відстрочення, стверджуючи, що справедливого процесу в суді Нью-Йорка досягти неможливо, а присяжні не будуть неупередженими. Вони також вважали, що судовий процес вплине на праймеріз та фактично стане втручанням у вибори. Однак всі ці аргументи були відхилені суддею.

Після засідання Трамп висловив своє розчарування перед журналістами біля будівлі суду, зауваживши: «Як Ви можете брати участь у виборах, якщо Ви цілими днями сидите у приміщенні суду на Манхеттені?».

Крім того, він ще раз запевнив, що не скоював жодних злочинів, додавши: «Справу треба було розглянути три роки тому. Тут немає жодної справи».

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