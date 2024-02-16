Суд отказался прекратить дело против Трампа по финансовым махинациям

Судебный процесс над Трампом по делу о финансовых махинациях начнется 25 марта.

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Судья Уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке Хуан Мерчан отклонил просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении судебного разбирательства дела по обвинениям в финансовых махинациях, связанных с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает ВВС.

Судья объявил, что первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта, тогда планируется начало отбора жюри присяжных.

Адвокаты Трампа выступали за прекращение дела или его отсрочку, утверждая, что справедливого процесса в суде Нью-Йорка достичь невозможно, а присяжные не будут беспристрастными. Они также считали, что судебный процесс повлияет на праймериз и фактически станет вмешательством в выборы. Однако все эти аргументы были отклонены судьей.

После заседания Трамп выразил свое разочарование перед журналистами у здания суда, отметив: "Как Вы можете участвовать в выборах, если Вы целыми днями сидите в помещении суда на Манхэттене?".

Кроме того, он еще раз заверил, что не совершал никаких преступлений, добавив: "Дело надо было рассмотреть три года назад. Здесь нет никакого дела".

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