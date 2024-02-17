Суд у Нью-Йорку оштрафував Дональда Трампа на понад 350 млн доларів у справі про шахрайство

Також суд заборонив Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації протягом трьох років.

Суд Нью-Йорку зобов’язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів. Колишнього президента США визнано винним в умисних фінансових махінаціях протягом десяти років. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Окрім штрафу, суд заборонив Трампу протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій компанії штату, включно з власною, і протягом двох років – його синам (один із них, Ерік Трамп, нині є виконавчим директором Trump Organization).

Також Енгорон зобов’язав продовжити на три роки термін повноважень незалежного наглядача у Trump Organization, який має стежити за дотриманням компанією закону Нью-Йорку.

Як зазначає видання, з урахуванням відсотків фактична сума штрафу, яку має сплатити експрезидент США, перевищить 400 мільйонів доларів. Найімовірніше, він оскаржить рішення суду протягом 30 днів, відведених законом.

Про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало розслідування про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.

Раніше ми писали, що суд відмовився припинити справу проти Трампа щодо фінансових махінацій.

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