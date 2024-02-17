Палата представників США, ймовірно, проголосує за пакет допомоги Україні не раніше середини березня

Голова Комітету Палати представників США у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що не очікує ухвалення законопроєкту про допомогу Україні до середини березня.

Палата представників Сполучених Штатів Америки, ймовірно, не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня. Про це заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, повідомляє Reuters.

«Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)», - зазначив він.

Маккол додав, що не уважно читав законопроєкт, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Він також підкреслив, що законопроєкт про виділення допомоги Україні буде ухвалено Палатою представників, якщо спікер Палати Майкл Джонсон допустить голосування, попри опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з Трампом.

«Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже відбулося. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити й те, і інше», - зауважив голова Комітету.

Раніше ми писали, що Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроект щодо України.

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