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  1. У світі

ООН не може перевірити повідомлення про використання росією зброї з КНДР, — речник генсека

09:50, 17 лютого 2024
Так, в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».
ООН не може перевірити повідомлення про використання росією зброї з КНДР, — речник генсека
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Організація Об'єднаних Націй не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни на війні в Україні. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до рф, передає Укрінформ.

«Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань», - зазначив речник генсека ООН.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для рф.

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