Хто має право на дострокові пенсії за віком: відповідь ПФУ

Фахівці навели вичерпний перелік осіб, які мають право на дострокові пенсії за віком.

Фото: 24 канал

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило, хто має право на дострокові пенсії за віком.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 115 Закону від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – незрячі особи та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, – після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу (особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років);

військовослужбовці, які брали участь у бойвих діях, та деякі інші категорії громадян, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;

особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Перевірити свій стаж та подати заяву на призначення дострокової пенсії можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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