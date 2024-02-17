На Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день: Наталія Гуменюк розповіла про деталі розслідування

За її словами, ЗСУ не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я.

У серпні минулого року в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, який помер в перший день служби. Про деталі розслідування повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗСУ не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Військове командування повністю сприяє розслідуванню щодо смерті мобілізованого з епілепсією у військові частині.

«Збройні сили України не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Вони будуть нездатні виконувати бойове завдання й не здатні бути застосованні в бойовій роботі. Жоден командир в цьому не зацікавлений», - заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рішення щодо мобілізації й призову на службу приймається на підставі відповідних документів. Наразі триває розслідування в якому виявлені 2 основних акценти:

непроведення належного медичного огляду перед призовом;

неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту.

Як пояснила Гуменюк, під час призову чоловіка ТЦК спирались на документи, які підтверджували те, що загиблий пройшов комісію за місцем проживання.

«До речі, зауважу, що військово лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються й функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, загиблий надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий. В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина», - додала Гуменюк.

Наразі щодо обставин смерті чоловіка триває розслідування. Військове командування повністю сприяє розслідуванню й надає усі дані, а також свідчення учасників події, аби встановити в якій стадії відбулась фатальна помилка.

«Звісно, після висновку, досудового розслідування, яке відбувається під наглядом спеціалізованої прокуратури, з нашого боку, з боку військового командування відбувається повне сприяння. Ми зацікавлені в тому, щоб на службу йшли вмотивовані та здорові люди», - відзначила Гуменюк.

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