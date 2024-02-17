Велика Британія викликала представника посольства рф через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Великої Британіївикликало представника російського посольства у зв’язку з повідомленнями про смерть російського опозиціонера Навального.

Як повідомлялося, 16 лютого у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний.

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства у зв’язку зі смертю опозиціонера. Про це заявив речник МЗС, передає «Європейська правда».

Зазначається, що кремль вважав Навального загрозою, «ув'язнив його за сфабрикованими звинуваченнями, отруїв забороненою нервово-паралітичною речовиною і відправив в колонію в Арктиці».

«Ніхто не повинен сумніватися в жорстокій природі російської системи. Його смерть має бути розслідувана повністю і прозоро», - йдеться у заяві.

Через це МЗС Великої Британії «викликало представника російського посольства, щоб чітко заявити, що ми покладаємо повну відповідальність на російську владу».

Раніше ми писали, що Байден відреагував на смерть Навального і закликав проголосувати за фінансування України.

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