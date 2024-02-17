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  1. В Україні

Кабмін затвердив нову процедуру списання військового майна: деталі

11:00, 17 лютого 2024
Відповідні зміни уряду дозволяють під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира за поданням комісії.
Кабмін затвердив нову процедуру списання військового майна: деталі
Фото: armyinform.com.ua
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Кабінет міністрів на засіданні 16 лютого вніс зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, які дозволяють спростити саму процедуру списання. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, ще на початку жовтня 2023 року парламент ухвалив законопроєкт №10039 про спрощення процедури списання військового майна у ЗСУ, який набув чинності 7 лютого після підписання його Президентом.

Відповідні зміни уряду дозволяють під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира за поданням комісії. Виключення стосується тільки зброї.

«Внесено зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах щодо визначення повноважень командирам військових частин  стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 ЗУ «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», – пояснив Мельничук.

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