В Запорожье планируют открыть подземные школы: что известно

Такие учебные заведения могут появиться в городе уже к 1 сентября.

Фото: Суспiльне

В Запорожье планируют открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут появиться в городе уже к 1 сентября. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью «Укринформу».

По его словам, организации обучения детей в укрытиях, как это происходит в Харькове, мешает лишь «нежелание чиновников». Поэтому необходимо найти решение для безопасного образовательного процесса в Запорожье.

«Задача проста: есть сколько-то школ, сколько укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы», – заверил Федоров.

Он отметил, что в марте в областном центре планируется открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше.

«Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Выехавшие продолжат онлайн», - подчеркнул глава ОВА.

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