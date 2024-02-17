Владимир Зеленский начал выступление на конференции в Мюнхене, онлайн-трансляция

Глава государства выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступает на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Его встретили длинными аплодисментами.

В начале своего он отметил, что 24 февраля могло стать концом света, которым мы его знаем. Но вместе страны-партнеры это предотвратили – вместе.

Основное послание, которое он адресовал европейским лидерам – 2024 год должен стать началом полного мировозобновления.

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