Коалиция дронов официально стартовала, — Минобороны

Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран.

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Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции – Латвии и Великобритании – за эту важную инициативу.

В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию открыто для желающих стран.

«Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил», – отметил Рустем Умеров.

Как известно, кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

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