Коаліція дронів офіційно стартувала, — Міноборони

Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.

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Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

У відомстві нагадали, що вступ до коаліції є відкритим для охочих країн.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних сил», — зазначив Рустем Умєров.

Як відомо, окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

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