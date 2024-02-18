Втрати росіян під Авдіївкою перевищили 47 тисяч осіб

У боях за Авдіївку загинули 17 тисяч російських військових.

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Під час наступу на місто Авдіївка у Донецькій області російські війська зазнали серйозних втрат. Загинули щонайменше 17 тисяч солдатів та офіцерів. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій, інформує ВВС.

«Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців», - підкреслив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія».

За словами Лиховія, загалом окупаційні війська під час боїв за Авдіївку Донецької області зазнали втрат та поранень не менше ніж 47 тисяч осіб.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон, — Тарнавський.

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