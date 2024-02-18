Пільги на оплату комунальних послуг у 2024: як зміниться процедура отримання

Пенсійний фонд автоматизує процес призначення пільг у 2024 році.

Право на отримання пільгових виплат у 2024 році для осіб, які на них мають право в залежності від доходів, буде визначено автоматично. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Згідно з інформацією, пільги для тих, хто минулого року користувався ними на підставі доходів, закінчилися 31 грудня 2023 року. Відтак, з січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде автоматично визначено відповідно до доходів, які сім'я пільговика отримала з липня по грудень 2023 року.

Зазначається, що необхідні відомості про доходи сім'ї пільговика надійдуть до Пенсійного фонду у лютому через подання квартальних звітів страхувальниками. Після цього буде автоматично розраховано пільги на новий період без потреби додаткового звернення до органу Фонду, за винятком випадків, коли у пільговика відбулись зміни (наприклад, у складі сім'ї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги).

Додатково нагадується, що в разі перевищення середньомісячного доходу сім'ї пільговика розміру, що дає право на податкову соціальну пільгу (4240 гривень у 2024 році), можна звернутися за житловою субсидією.

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