Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

  1. В Україні

Як вберегтися під час сезону ожеледиці: поради

13:29, 18 лютого 2024
В МОЗ дали поради пішоходам у травмонебезпечний сезон під час ожеледиці.
Як вберегтися під час сезону ожеледиці: поради
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час сезону ожеледиці водії неодмінно міняють своє "літнє взуття" на зимові альтернативи, але важливо пам'ятати, що пішоходам також потрібно дотримуватись безпечних правил пересування. Про це наголошує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство пропонує кілька порад, які допоможуть уберегтися від травм під час ожеледиці:

  • Носіть взуття з відповідним протектором, яке забезпечить краще зчеплення з поверхнею землі, особливо важливо уникати великих каблуків.
  • Літнім людям рекомендується використовувати палиці для кращої стійкості під час ходьби.
  • Вагітним жінкам слід уникати прогулянок без супроводу під час ожеледиці.
  • Розгляньте можливість придбання "льодоступів" для вашого взуття, які покращать зчеплення зі слизькою поверхнею.
  • Під час ходьби руки повинні бути вільні для балансування, краще використовувати рюкзак, а не нести сумку в руках.
  • Уникайте металевих кришок люків та тримайтесь подалі від будинків, де можуть утворюватися небезпечні бурульки.
  • Будьте особливо обережні при переході дороги під час снігопаду та ожеледиці, оскільки автотранспорт має значно збільшений гальмівний шлях.

МОЗ закликає бути уважними та обережними, обираючи правильне взуття та уникнути поспішання під час ходьби, щоб уникнути травм. Якщо виникли травми, необхідно негайно звернутися до лікаря у травмпункті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області