Як вберегтися під час сезону ожеледиці: поради

В МОЗ дали поради пішоходам у травмонебезпечний сезон під час ожеледиці.

Джерело фото: ukrinform

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Під час сезону ожеледиці водії неодмінно міняють своє "літнє взуття" на зимові альтернативи, але важливо пам'ятати, що пішоходам також потрібно дотримуватись безпечних правил пересування. Про це наголошує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство пропонує кілька порад, які допоможуть уберегтися від травм під час ожеледиці:

Носіть взуття з відповідним протектором, яке забезпечить краще зчеплення з поверхнею землі, особливо важливо уникати великих каблуків.

Літнім людям рекомендується використовувати палиці для кращої стійкості під час ходьби.

Вагітним жінкам слід уникати прогулянок без супроводу під час ожеледиці.

Розгляньте можливість придбання "льодоступів" для вашого взуття, які покращать зчеплення зі слизькою поверхнею.

Під час ходьби руки повинні бути вільні для балансування, краще використовувати рюкзак, а не нести сумку в руках.

Уникайте металевих кришок люків та тримайтесь подалі від будинків, де можуть утворюватися небезпечні бурульки.

Будьте особливо обережні при переході дороги під час снігопаду та ожеледиці, оскільки автотранспорт має значно збільшений гальмівний шлях.

МОЗ закликає бути уважними та обережними, обираючи правильне взуття та уникнути поспішання під час ходьби, щоб уникнути травм. Якщо виникли травми, необхідно негайно звернутися до лікаря у травмпункті.

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