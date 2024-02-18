Велика Британія та союзники озброять Україну дронами зі штучним інтелектом

Велика Британія та США розробляють безпілотники зі штучним інтелектом для підтримки України.

Джерело фото: mil.in.ua

Велика Британія спільно з іншими країнами, зокрема США, працює над розробкою нових безпілотників зі штучним інтелектом для надання підтримки Україні в боротьбі проти російських загроз. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Анонімні джерела розповіли, що військові фахівці розглядають можливість використання цих передових технологій для атаки на російські цілі та захоплення певних позицій. Безпілотники з штучним інтелектом мають бути частиною великих флотів, які зможуть співпрацювати між собою для координації атак без прямого керування оператором.

Адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, відзначив, що використання таких безпілотників у поєднанні з штучним інтелектом може бути більш ефективним у порівнянні з традиційними методами боротьби. Він також підкреслив, що розробка передових технологій є важливою у змаганні з росією.

Хоча нові можливості безпілотників не замінять необхідність у снарядах, вони можуть частково компенсувати цю нестачу та відкрити нові можливості для українських військових на полі бою.

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