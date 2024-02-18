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  1. В Україні

Під Полтавою легковик вилетів у кювет, загинув водій

11:48, 18 лютого 2024
Поліція розслідує обставини трагедії поблизу села Новоселиця.
Під Полтавою легковик вилетів у кювет, загинув водій
Джерело фото: pl.npu.gov.ua
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Поліція Полтави розслідує дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу села Новоселиця на Кременчуцькому районі, в результаті якої загинув водій легкового автомобіля. Подія трапилася 17 лютого близько 23:25, – повідомила поліція Полтавської області.

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota, яким керував чоловік 1969 року народження, з’їхав з дороги та перевернувся у кюветі. Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом цієї трагедії відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до смерті потерпілого). Слідство встановлює всі обставини та причини аварії.

Поліція закликає свідків або осіб, які мають інформацію щодо події, негайно звертатися до правоохоронних органів для надання свідчень, які допоможуть у встановленні всіх обставин події.

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