Под Полтавой легковушка вылетела в кювет, погиб водитель

Полиция расследует обстоятельства трагедии вблизи села Новоселица.

Источник фото: pl.npu.gov.ua

Полиция Полтавы расследует дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вблизи села Новоселица на Кременчугском районе, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Происшествие случилось 17 февраля около 23:25, - сообщила полиция Полтавской области.

По предварительной информации, автомобиль Toyota, которым управлял мужчина 1969 года рождения, съехал с дороги и перевернулся в кювете. В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы начали уголовное производство по факту этой трагедии в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего). Следствие устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Полиция призывает свидетелей или лиц, которые имеют информацию о происшествии, немедленно обращаться в правоохранительные органы для дачи показаний, которые помогут в установлении всех обстоятельств происшествия.

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