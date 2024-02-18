Дания готова передать Украине всю артиллерию и ПВО

Дания призывает Европу передать Украине артиллерию и боеприпасы.

Источник фото: president.gov.ua

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к европейским лидерам с призывом немедленно передать Украине необходимое военное оборудование, включая артиллерию, боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом она заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Укринформ.

Фредериксен отметила, что в дискуссиях на конференции не хватает обсуждений о срочной потребности Украины в указанном военном оборудовании. Она подчеркнула, что Европа имеет соответствующие ресурсы для оказания помощи, и призвала других лидеров действовать на этом направлении.

"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине", - подчеркнула Фредериксен.

Она также выразила убежденность, что независимо от ситуации в США, Европа должна брать на себя ответственность за собственную безопасность и способность действовать в соответствии с потребностями времени.

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