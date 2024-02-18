Уборка снега превратилась в ДТП: в Хмельницком судили коммунальщика

Водитель коммунального транспорта спровоцировал ДТП при уборке снега.

Источник фото: kashtan.media

В Хмельницком водитель коммунального транспортного средства, который убирал снег, стал причиной дорожно-транспортного происшествия. По материалам дела, датируемых 14 января 2024 года, в 14:20 на улице Руданского, 23, во время объезда припаркованного автомобиля Renault Zoe, он не учел дорожной обстановки и не придерживался безопасного бокового интервала, что привело к столкновению с этим автомобилем.

Оба автомобиля получили механические повреждения, а их владельцы понесли материальный ущерб. В судебном заседании водитель коммунального транспорта признал свою вину. Доказательства его вины подтверждаются сведениями из протокола об административном правонарушении, схемой места происшествия и письменными объяснениями участников ДТП.

Суд решил признать водителя виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него штраф в размере 850 гривен, а также взыскал в пользу государства судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек.

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