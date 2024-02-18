Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

  1. В Україні

Прибирання снігу перетворилося на ДТП: у Хмельницькому судили комунальника

11:10, 18 лютого 2024
Водій комунального транспорту спричинив ДТП при прибиранні снігу.
Прибирання снігу перетворилося на ДТП: у Хмельницькому судили комунальника
Джерело фото: kashtan.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому водій комунального транспортного засобу, який прибирав сніг, став причиною дорожньо-транспортної пригоди. За матеріалами справи, що датуються 14 січня 2024 року, о 14:20 на вулиці Руданського, 23, під час об'їзду припаркованого автомобіля Renault Zoe, він не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечного бокового інтервалу, що призвело до зіткнення з цим автомобілем.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, а їх власники понесли матеріальні збитки. У судовому засіданні водій комунального транспорту визнав свою вину. Докази його провини підтверджуються відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення, схемою місця події та письмовими поясненнями учасників ДТП.

Суд вирішив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф у розмірі 850 гривень, а також стягнув на користь держави судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області