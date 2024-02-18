Прибирання снігу перетворилося на ДТП: у Хмельницькому судили комунальника

Водій комунального транспорту спричинив ДТП при прибиранні снігу.

Джерело фото: kashtan.media

У Хмельницькому водій комунального транспортного засобу, який прибирав сніг, став причиною дорожньо-транспортної пригоди. За матеріалами справи, що датуються 14 січня 2024 року, о 14:20 на вулиці Руданського, 23, під час об'їзду припаркованого автомобіля Renault Zoe, він не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечного бокового інтервалу, що призвело до зіткнення з цим автомобілем.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, а їх власники понесли матеріальні збитки. У судовому засіданні водій комунального транспорту визнав свою вину. Докази його провини підтверджуються відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення, схемою місця події та письмовими поясненнями учасників ДТП.

Суд вирішив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф у розмірі 850 гривень, а також стягнув на користь держави судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок.

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