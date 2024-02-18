Данія готова передати Україні всю артилерію та ППО

Данія закликає Європу передати Україні артилерію та боєприпаси.

Джерело фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен звернулася до європейських лідерів з закликом негайно передати Україні необхідне військове обладнання, включаючи артилерію, боєприпаси та системи протиповітряної оборони (ППО). Про це вона заявила під час Мюнхенської безпекової конференції, пише Укрінформ.

Фредеріксен відзначила, що у дискусіях на конференції не вистачає обговорень про термінову потребу України у зазначеному військовому обладнанні. Вона наголосила, що Європа має відповідні ресурси для надання допомоги, і закликала інших лідерів діяти на цьому напрямку.

«Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні» - підкреслила Фредеріксен.

Вона також висловила переконаність, що незалежно від ситуації в США, Європа повинна брати на себе відповідальність за власну безпеку і здатність діяти відповідно до потреб часу.

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