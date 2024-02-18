Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

  1. У світі

Данія готова передати Україні всю артилерію та ППО

11:29, 18 лютого 2024
Данія закликає Європу передати Україні артилерію та боєприпаси.
Данія готова передати Україні всю артилерію та ППО
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен звернулася до європейських лідерів з закликом негайно передати Україні необхідне військове обладнання, включаючи артилерію, боєприпаси та системи протиповітряної оборони (ППО). Про це вона заявила під час Мюнхенської безпекової конференції, пише Укрінформ.

Фредеріксен відзначила, що у дискусіях на конференції не вистачає обговорень про термінову потребу України у зазначеному військовому обладнанні. Вона наголосила, що Європа має відповідні ресурси для надання допомоги, і закликала інших лідерів діяти на цьому напрямку.

«Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні» - підкреслила Фредеріксен.

Вона також висловила переконаність, що незалежно від ситуації в США, Європа повинна брати на себе відповідальність за власну безпеку і здатність діяти відповідно до потреб часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області