Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Руководитель отдела детективов НАБУ Виктор Павлущик во время конкурса на главу НАПК объяснил, как четырежды выезжал за границу после полномасштабного вторжения

По словам Виктора Павлущика, для выезда за границу работнику НАБУ, ГБР или БЭБ достаточно удостоверения.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

  1. В мире

Великобритания и союзники вооружат Украину дронами с искусственным интеллектом

12:13, 18 февраля 2024
Великобритания и США разрабатывают беспилотники с искусственным интеллектом для поддержки Украины.
Великобритания и союзники вооружат Украину дронами с искусственным интеллектом
Источник фото: mil.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания совместно с другими странами, в частности США, работает над разработкой новых беспилотников с искусственным интеллектом для оказания поддержки Украине в борьбе против российских угроз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Анонимные источники рассказали, что военные специалисты рассматривают возможность использования этих передовых технологий для атаки на российские цели и захвата определенных позиций. Беспилотники с искусственным интеллектом должны быть частью крупных флотов, которые смогут сотрудничать между собой для координации атак без прямого управления оператором.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, отметил, что использование таких беспилотников в сочетании с искусственным интеллектом может быть более эффективным по сравнению с традиционными методами борьбы. Он также подчеркнул, что разработка передовых технологий является важной в соревновании с Россией.

Хотя новые возможности беспилотников не заменят необходимость в снарядах, они могут частично компенсировать эту нехватку и открыть новые возможности для украинских военных на поле боя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області