Великобритания и союзники вооружат Украину дронами с искусственным интеллектом

Великобритания и США разрабатывают беспилотники с искусственным интеллектом для поддержки Украины.

Источник фото: mil.in.ua

Великобритания совместно с другими странами, в частности США, работает над разработкой новых беспилотников с искусственным интеллектом для оказания поддержки Украине в борьбе против российских угроз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Анонимные источники рассказали, что военные специалисты рассматривают возможность использования этих передовых технологий для атаки на российские цели и захвата определенных позиций. Беспилотники с искусственным интеллектом должны быть частью крупных флотов, которые смогут сотрудничать между собой для координации атак без прямого управления оператором.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, отметил, что использование таких беспилотников в сочетании с искусственным интеллектом может быть более эффективным по сравнению с традиционными методами борьбы. Он также подчеркнул, что разработка передовых технологий является важной в соревновании с Россией.

Хотя новые возможности беспилотников не заменят необходимость в снарядах, они могут частично компенсировать эту нехватку и открыть новые возможности для украинских военных на поле боя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.