Как уберечься во время сезона гололеда: советы

Во время сезона гололеда водители непременно меняют свою "летнюю обувь" на зимние альтернативы, но важно помнить, что пешеходам также нужно соблюдать безопасные правила передвижения. Об этом отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Министерство предлагает несколько советов, которые помогут уберечься от травм во время гололеда:
- Носите обувь с соответствующим протектором, которая обеспечит лучшее сцепление с поверхностью земли, особенно важно избегать больших каблуков.
- Пожилым людям рекомендуется использовать палки для лучшей устойчивости во время ходьбы.
- Беременным женщинам следует избегать прогулок без сопровождения во время гололеда.
- Рассмотрите возможность приобретения "ледоступов" для вашей обуви, которые улучшат сцепление со скользкой поверхностью.
- Во время ходьбы руки должны быть свободны для балансировки, лучше использовать рюкзак, а не нести сумку в руках.
- Избегайте металлических крышек люков и держитесь подальше от домов, где могут образовываться опасные сосульки.
- Будьте особенно осторожны при переходе дороги во время снегопада и гололеда, поскольку автотранспорт имеет значительно увеличенный тормозной путь.
Минздрав призывает быть внимательными и осторожными, выбирая правильную обувь и избежать спешки во время ходьбы, чтобы избежать травм. Если возникли травмы, необходимо немедленно обратиться к врачу в травмпункте.
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