Как уберечься во время сезона гололеда: советы

В Минздраве дали советы пешеходам в травмоопасный сезон во время гололеда.

Источник фото: ukrinform

Во время сезона гололеда водители непременно меняют свою "летнюю обувь" на зимние альтернативы, но важно помнить, что пешеходам также нужно соблюдать безопасные правила передвижения. Об этом отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство предлагает несколько советов, которые помогут уберечься от травм во время гололеда:

Носите обувь с соответствующим протектором, которая обеспечит лучшее сцепление с поверхностью земли, особенно важно избегать больших каблуков.

Пожилым людям рекомендуется использовать палки для лучшей устойчивости во время ходьбы.

Беременным женщинам следует избегать прогулок без сопровождения во время гололеда.

Рассмотрите возможность приобретения "ледоступов" для вашей обуви, которые улучшат сцепление со скользкой поверхностью.

Во время ходьбы руки должны быть свободны для балансировки, лучше использовать рюкзак, а не нести сумку в руках.

Избегайте металлических крышек люков и держитесь подальше от домов, где могут образовываться опасные сосульки.

Будьте особенно осторожны при переходе дороги во время снегопада и гололеда, поскольку автотранспорт имеет значительно увеличенный тормозной путь.

Минздрав призывает быть внимательными и осторожными, выбирая правильную обувь и избежать спешки во время ходьбы, чтобы избежать травм. Если возникли травмы, необходимо немедленно обратиться к врачу в травмпункте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.