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БП ВС: Цена за единицу товара не может быть увеличена более чем на 10% от той цены товара, которая была определена сторонами в договоре по результатам процедуры закупки

Стороны могут неоднократно изменять цену товара в сторону увеличения при наличии условий, установленных ГК и законом о публичных закупках, однако общее увеличение такой цены не должно превышать 10% той цены товара, которая была определена сторонами при заключении договора по результатам процедуры закупки, - Большая Палата ВС.

Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Руководитель отдела детективов НАБУ Виктор Павлущик во время конкурса на главу НАПК объяснил, как четырежды выезжал за границу после полномасштабного вторжения

По словам Виктора Павлущика, для выезда за границу работнику НАБУ, ГБР или БЭБ достаточно удостоверения.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

  1. В Украине

Как уберечься во время сезона гололеда: советы

13:29, 18 февраля 2024
В Минздраве дали советы пешеходам в травмоопасный сезон во время гололеда.
Как уберечься во время сезона гололеда: советы
Источник фото: ukrinform
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Во время сезона гололеда водители непременно меняют свою "летнюю обувь" на зимние альтернативы, но важно помнить, что пешеходам также нужно соблюдать безопасные правила передвижения. Об этом отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство предлагает несколько советов, которые помогут уберечься от травм во время гололеда:

  • Носите обувь с соответствующим протектором, которая обеспечит лучшее сцепление с поверхностью земли, особенно важно избегать больших каблуков.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать палки для лучшей устойчивости во время ходьбы.
  • Беременным женщинам следует избегать прогулок без сопровождения во время гололеда.
  • Рассмотрите возможность приобретения "ледоступов" для вашей обуви, которые улучшат сцепление со скользкой поверхностью.
  • Во время ходьбы руки должны быть свободны для балансировки, лучше использовать рюкзак, а не нести сумку в руках.
  • Избегайте металлических крышек люков и держитесь подальше от домов, где могут образовываться опасные сосульки.
  • Будьте особенно осторожны при переходе дороги во время снегопада и гололеда, поскольку автотранспорт имеет значительно увеличенный тормозной путь.

Минздрав призывает быть внимательными и осторожными, выбирая правильную обувь и избежать спешки во время ходьбы, чтобы избежать травм. Если возникли травмы, необходимо немедленно обратиться к врачу в травмпункте.

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