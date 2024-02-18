Льготы на оплату коммунальных услуг в 2024 году: как изменится процедура получения

Пенсионный фонд автоматизирует процесс назначения льгот в 2024 году.

Право на получение льготных выплат в 2024 году для лиц, которые на них имеют право в зависимости от доходов, будет определено автоматически. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно информации, льготы для тех, кто в прошлом году пользовался ими на основании доходов, закончились 31 декабря 2023 года. Следовательно, с января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет автоматически определено в соответствии с доходами, которые семья льготника получила с июля по декабрь 2023 года.

Отмечается, что необходимые сведения о доходах семьи льготника поступят в Пенсионный фонд в феврале через представление квартальных отчетов страхователями. После этого будут автоматически рассчитаны льготы на новый период без необходимости дополнительного обращения в орган Фонда, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения (например, в составе семьи, месте жительства, перечне услуг, на которые назначены льготы).

Дополнительно напоминается, что в случае превышения среднемесячного дохода семьи льготника размера, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 гривен в 2024 году), можно обратиться за жилищной субсидией.

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