Потери россиян под Авдеевкой превысили 47 тысяч человек

В боях за Авдеевку погибли 17 тысяч российских военных.

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Во время наступления на город Авдеевка в Донецкой области российские войска понесли серьезные потери. Погибли по меньшей мере 17 тысяч солдат и офицеров. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, информирует ВВС.

"Во время взятия Авдеевки погибло 17 тысяч российских военнослужащих", - подчеркнул представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

По словам Лиховия, в целом оккупационные войска во время боев за Авдеевку Донецкой области понесли потери и ранения не менее 47 тысяч человек.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Во время выхода из Авдеевки часть украинских защитников попала в плен, - Тарнавский.

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