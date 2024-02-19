Минфин принял стратегический план цифрового развития таможни

Минфин одобрил Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы.

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Министерство финансов приняло Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы, который станет основным документом для внедрения и развития таможенных информационных систем в течение следующих лет.

План ориентирован на период до 2026 года и предусматривает следующие мероприятия:

Внедрение принципов киберзащиты.

Внедрение безбумажных процедур.

Построение надежных и современных ИТ-систем для таможни.

Успешная реализация этих трансформационных мероприятий обеспечит таможне необходимые инструменты для борьбы с коррупцией и мошенничеством.

План разработан с целью подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнения Соглашения об Ассоциации, а также для гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами.

Национальный план цифровизации таможни базируется на Многолетнем стратегическом плане электронной таможни ЕС (MASP-C), для разработки которого обеспечена экспертная поддержка команды EU4PFM.

Ключевые принципы стратегического планирования включают в себя:

Сервисно-ориентированную архитектуру.

Централизованное внедрение Единой автоматизированной информационной системы.

Гармонизированный интерфейс с ЕС и Единое окно для международной торговли.

План также предусматривает внедрение принципов киберзащиты, в частности меры по защите информации и предотвращению несанкционированного доступа к ней.

Для внедрения безбумажных процедур в таможне разработана Инициатива электронной таможни, а также Multi-annual strategic plan for electronic customs (MASP-C).

План предусматривает поэтапное внедрение электронной таможни, охватывающее такие этапы, как бизнес-анализ, политика и правовое оформление, создание технической спецификации системы и другие.

В процессе трансформации таможни планируется использование управления бизнес-процессами и моделирования BPM для обеспечения целостного представления о таможенных процессах.

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