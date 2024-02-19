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Перед судом предстанет нардеп Анатолий Гунько, разоблаченный на взятке в $85 000 за аренду земли

12:24, 19 февраля 2024
НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых народного депутата и его сообщника, уличенных на получении неправомерной выгоды в сумме 85 тысяч долларов.
Перед судом предстанет нардеп Анатолий Гунько, разоблаченный на взятке в $85 000 за аренду земли
Фото: focus.ua
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Народного депутата Анатолия Гунько будут судить за получение 85 тысяч долларов за аренду земли.Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Так, прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды за предоставление частному предприятию в аренду государственных земель.

Установлено, что депутат, одновременно являвшийся Председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия академии аграрных наук, и дальнейшего непрепятствования в хозяйственной деятельности, имея целью завладеть такими средствами.

Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать «вознаграждение», которое достигает 221 тысячи долларов – из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли.

Депутат и два его сообщника разоблачены с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов.

На сегодняшний день обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлены в ВАКС для рассмотрения по существу. Материалы по еще одному лицу выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет об Анатолии Гунько.

Ранее НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000.

Добавим, из «Слуги Народа» исключили Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

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