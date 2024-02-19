Злочини проти Майдану: понад 100 справ передано до суду — ДБР

У ДБР зазначили, що у «справах Майдану» було повідомлено 239 підозр.

Державне бюро розслідувань повідомило, що всього за 4 роки розслідування «справ Майдану» було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб. Про це йдеться у пресслужбі ДБР.

У відомстві зазначають, що одним із важливих здобутків стало завершення та передача до суду найбільшої «справи Майдану» відносно тодішнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів, серед яких:

▪ експрезидент України;

▪ ексголова СБУ та його перший заступник;

▪ ексміністр внутрішніх справ та його заступник;

▪ ексміністр оборони;

▪ екскомандувач внутрішніх військ;

▪ екскерівник столичної міліції, його заступник та керівник полку «Беркут»;

Ці колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вбивств 67 громадян, спричиненні тілесних ушкоджень 887 особам з 18 по 20 лютого 2014 року.

«Але працівники ДБР продовжують роботу поки всі причетні до злочинів під час Євромайдану – до останнього виконавця - не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців», - додають у Бюро.

З початку 2024 року за матеріалами ДБР до суду передані обвинувальні акти щодо безпосередніх вбивць активістів Майдану, про підозру повідомлено знаковим фігурантам розслідування.

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